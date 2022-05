Un nome che continua a circolare nell'ambiente Roma è quello di Gonçalo Guedes, che lascerà sicuramente il Valencia in estate. Secondo quanto riporta dal portale "golsmedia.com", in prima linea per uno degli assistiti di Jorge Mendes sono i giallorossi di José Mourinho, Sul piatto la Roma vorrebbe inserire 30 milioni cash attutiti eventualmente da Diawara e Gonzalo Villar, motivo per cui potrebbero offrire per l'esterno 25 milioni più i due giocatori. Nell'affare potrebbe finire anche Carles Perez.