Maurizio Sarri è il candidato numero uno a sedere sulla panchina della Roma nella prossima stagione. L'ex allenatore del Napoli è sempre più vicino a dire addio al Chelsea dopo una stagione deludente e i giallorossi l’avrebbero scelto per ripartire da giugno. Come riporta Sportitalia, la Roma è in pressing totale sul tecnico, con la speranza di strappare un “sì” il prima possibile.