La Roma prosegue la ricerca del terzino sinistro da affiancare ad Aleksandar Kolarov. Come riportato da Sky Sport, il nome in pole position in questo momento è quello di Borna Sosa, terzino sinistro croato classe 1998 di proprietà dello Stoccarda trattato in passato da Inter e Sampdoria. La Roma prepara la prima offerta per il giocatore.