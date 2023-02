Lasono ormai separati in casa e il guaio, dopo il comportamento del giocatore e le dichiarazioni di Mourinho , sembra davvero irreparable questa volta. C'è però una nuova puntata della telenovela che sta sconvolgendo l'ambiente giallorosso in queste ore.Secondo quanto riportato da Repubblica, la società avrebbe infatti rimosso il suo nome e le sue foto dall'armadietto che ha occupato al centro di allenamento per quattro anni. Insomma, Zaniolo non è più il benvenuto a. Non lo è più neanche a Roma, dove nelle scorse ore è stato vittima di minacce da parte dei tifosi, ma non ha più una via d'uscita, almeno fino a giugno.L'attaccante classe '99 si trova ora a un bivio, a una scelta non facile in ogni caso non indolore.Il giocatore e il suo entourage stanno però valutando una seconda strada, viste le minacce, inaccettabili, dei tifosi e per le quali ha le sue colpe, ma non è certo l'unico responsabile. Potrebbero infatti aprire una lungacontro la società, colpevole a suo avviso di mobbing e ha anche ricevuto il sostegno di Assocalciatori. In ogni caso si tratta di una situazione davvero complicata, che poteva essere evitata con un compromesso. Le due parti son invece sempre rimaste ferme sulle proprie posizioni e chissà per quanto ci resteranno.