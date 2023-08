. Il Santos sta resistendo al pressing giallorosso per l'attaccante classe 2003, che intanto non viene minimamente condizionato dal mercato e continua a segnare in Brasile:. Con le sue reti sta tenendo in piedi la squadra che rischia la retrocessione, motivo in più per il quale non vorrebbero privarsene.- La situazione di stallo non scoraggia Tiago Pinto che insieme all'agente del giocatore Rafaela Pimenta sta cercando le modalità giuste per convincere il Santos a farlo partire;. Nei giorni scorsi ha fatto capire la sua volontà lanciando messaggi quando ha iniziato a seguire i profili social della Roma, il giocatore piace a Mourinho che oltre a lui vorrebbe anche un profilo d'esperienza (era stato sondato Arnautovic, c'è una trattativa con l'Atalanta per Zapata).- L'obiettivo dei giallorossi è chiudere l'affare Marcos Leonardo in modo più equilibrato e tranquillo possibile e con la collaborazione di tutte le parti, senza arrivare a nessun tipo di scontro. Nei giorni scorsi l'ex bandiera della Roma Paulo Roberto Falcao si è dimesso dal ruolo di responsabile del coordinamento sportivo del Santos, la sua presenza avrebbe potuto facilitare la trattativa ma anche senza di lui i dialoghi stanno andando avanti.. Segnale che nei prossimi giorni potrebbe esserci un'apertura per la cessione di Marcos Leonardo: la Roma spinge per il nuovo talento del calcio brasiliano.