Attualmente in prestito all'Almeria, Ante Coric può restare anche in futuro in Spagna. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra iberica sta pensando di riscattare il talento croato per 6 milioni, in caso di promozione. L'Almeria di Guti è al momento terza in classifica, a 6 punti dal Cadice primo in classifica.