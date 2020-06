La Roma è pronta a ripartire. Il calcio italiano riapre i battenti domani con la Coppa Italia, Juve-Milan e poi Napoli-Inter. Poi, dopo la finale del 17 giugno, sarà tempo di Serie A. E allora il tempo inizia a correre, gli allenamenti si susseguono a ritmi sempre più incalzante. Serve ricostruire la tenuta fisica, fare una preparazione bis, simile a quella che solitamente si fa in estate. Due ore di allenamento oggi per la Roma, con partitella 11 contro 11 a fine seduta. Bisognerà arrivare pronti alla gara con la Sampdoria, la prima post coronavirus, mercoledì 24 giugno all’Olimpico. Anche perché il club giallorosso nell’ultimo spezzone di campionato si gioca tanto. Anche in chiave mercato.I conti della Roma sono in profonda diffcioltà. Le perdite hanno raggiunto i 126 milioni, l’indebitamento è salito a quota 278,5 milioni. Nelle lettera inviata agli azionisti in vista dell’assemblea del 29 giugno si parla, nel quadro finanziario, di ‘incertezze significative’ e ‘rilevante fabbisogno finanziario’. Se non arriverà un socio che aiuti James Pallotta nella ricapitalizzazione, sarà necessario vendere i migliori asset a disposizione, i calciatori. Zaniolo, Pellegrini, Under, e Pau Lopez sono solo alcuni di quelli che hanno più mercato. Sacrifici che però potrebbero non essere obbligatori in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché le ultime 12 giornate, per il club giallorosso, saranno a dir poco decisive.Si riparte dal quinto posto, a -3 dall’Atalanta quarta e qualificata (seppur con una gara in più giocata dalla Roma). Fonseca ripartirà da cinque certezze, insostituibili, attorno a cui ruoterà tutta la rosa nel corposo turnover, necessario per le tante gara da giocare.