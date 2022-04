Il futuro di Justin Kluivert al Nizza è in bilico. L'esterno olandese è arrivato in costa azzurra in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Secondo il Tempo, le due clausole che farebbero scattare in automatico il riscatto sono legate alla qualificazione in Champions della squadra francese e al numero di presenze del giocatore. Proprio quest'ultimo aspetto potrebbe ostacolare l'operazione.