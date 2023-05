Lo sfogo di Mourinho ha scosso la Roma. E forse era proprio questo l’obiettivo del tecnico in un momento topico della stagione. Spostare l’attenzione, aumentare la pressione su di lui e scaricarla dalla squadra. Resta però una divisione netta al momento tra lo Special One e la società che finora non ha raccolto i suoi segnali sui progetti futuri. Di certo la squadra è tutta compatta col suo allenatore. E alcuni elementi della rosa vivranno con attenzione i prossimi passi anche per decidere il proprio futuro.



DYBALA - E’ il caso soprattutto di Paulo Dybala. Il suo agente, Antun, è tornato in Argentina senza aver incontrato il club. L’appuntamento è fissato a fine stagione. Il motivo? La premessa per trattare il rinnovo ed eliminare la clausola da 12 milioni di euro (per l’estero) è la permanenza di Mourinho.



GLI ALTRI - Sono arrivati già i rinnovi di Smalling e Matic, che quindi resteranno a prescindere ma che chiedono a gran voce la permanenza del tecnico. Stesso discorso per altri elementi importanti del gruppo come Mancini, Cristante o Pellegrini. Più nebuloso il futuro di Abraham e Ibanez, che potrebbero partire a prescindere. Infine Wijnaldum. E’ venuto dal PSG convinto proprio da Mourinho. L’eventuale riscatto e il sì dell’olandese dipendono molto da chi ci sarà in panchina.