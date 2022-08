Il general manager della Roma Tiago Pinto è a Milano per lavorare sulle ultime cessioni. Per Shomurodov bisognerà trovare un club disposto a inserire l’obbligo di riscatto, per Kluivert stanno diventando sempre più intensi i contatti con il Fulham. Poi bisognerà trovare una sistemazione a Calafiori, Felix e Diawara.