Steven Nzonzi figurava nell'elenco dei giocatori non convocati per il ritiro dal nuovo allenatore della Roma José Mourinho, in quanto considerati cedibili sul mercato. Il calciatore francese, alla pari di Fazio, Santon, Pedro e Pastore, sono stati richiamati oggi dal club per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di iniziare ad allenarsi a Trigoria, seppur separatamente rispetto al resto del gruppo.