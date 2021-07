Xhaka si è promesso alla Roma e a Mourinho. Eppure in Inghilterra - secondo The Athletic - i Gunners starebbero pensando di offrire un nuovo contratto allo svizzero visto i giallorossi non ha presentato un'offerta adeguata. Quello attuale scade nel 2023 ma se l'operazione non si riuscisse a sbloccare, allora l'Arsenal potrebbe davvero presentare sul tavolo di Xhaka una nuova proposta per continuare insieme. Ipotesi che sembra comunque difficile.