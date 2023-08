Da Londra a Roma, e ora a Montecarlo. L'aereo di Dan Friedkin non si ferma mai e ora si trova nella città francese dove si svolgeranno i sorteggi di Champions ed Europa League. Il presidente giallorosso, membro dell'Eca, si trova all'Hotel Meridien dove alloggia anche il presidente Figc Gravina. Avvicinato da alcuni tifosi Friedkin ha rassicurato sull'affetto che nutre per la Roma affermando però che "la squadra è dei tifosi", lui l'ha solo presa in prestito. Dopo gli applausi per il colpo Lukaku il magnate americano attende la fine del mercato con un possibile colpo dell'ultima ora in difesa.