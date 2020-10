La Roma è allo sprint finale per concludere la trattativa he porterà Borja Mayoral in giallorosso. L’intermediario che ha curato l’operazione, Davide Lippi, figlio dell’ex c.t. Marcello, è arrivato a Trigoria insieme all’agente Camano per il meeting con Guido Fienga. In poche ore si chiuderà la trattativa col il Real Madrid per il passaggio del centravanti classe ’97 alla corte di Fonseca.



I DETTAGLI - Prima che tutto venisse rallentato dal tecnico francese, la Roma aveva offerto ai Blancos un prestito biennale (2 milioni) con diritto di riscatto (intorno ai 13) per il vice-Dzeko. Se dovesse arrivare la fumata bianca, è necessario il prolungamento del contratto di Mayoral con il Real Madrid. Previste già per domani le visite mediche del giocatore.