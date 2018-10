Javier Pastore e Daniele De Rossi sono stati accompagnati dallo staff medico della Roma alla clinica Villa Stuart per sostenere gli accertamenti. L'argentino è stato costretto alla sostituzione nel primo tempo del derby per un risentimento muscolare al polpaccio, mentre De Rossi è uscito nei minuti muscolari ed ha accusato una infiammazione al ginocchio per una cisti al menisco esterno. Si attende l’esito degli esami per valutare lo stop dei due giocatori, che sicuramente non faranno parte dei convocati per la gara di domani sera di Champions League contro il Viktoria Plzen