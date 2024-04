Roma, De Rossi punta Chiesa per rinforzare l'attacco

46 minuti fa



La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson. Il gioiello islandese del Genoa è nei radar bianconeri ormai da diversi mesi. Tanto da essere stato osservato in più occasioni durante questa stagione dagli scout della Vecchia Signora. L'indiscrezione scritta oggi su Tuttosport scatena un altro rumor di mercato che in realtà circola da un po' e racconta che la prossima Roma allenata ancora da Daniele De Rossi punterebbe con decisione Federico Chiesa che il tecnico giallorosso ha avuto modo di conoscere e apprezzare quando era collaboratore del ct azzurro Roberto Mancini all’Europeo vinto in Inghilterra.