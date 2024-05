Roma, De Rossi: 'Sarà una sfida replicare il modello Atalanta. Mercato? Opportunità positive e negative..."

L'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, si è presentato in conferenza stampa per presentare l'ultima sfida di campionato stagionale dei giallorossi che sarà domani sera alle 20.45 al Castellani contro l'Empoli, ma che non inciderà sulla qualificazione o meno della squadra alla prossima Champions League. Per quello servirà aspettare l'Atalanta che, solo arrivando quinta, qualificherebbe anche la Roma al torneo. Viceversa finirà in Europa League. De Rossi ha parlato anche del futuro con il primo approccio già avuto col nuovo uomo mercato Ghisolfi.

“La Roma ha fatto un comunicato, ci siamo parlati. Le prime impressioni sono buone, ma abbiamo tanto tempo per parlare del mercato, di quello che sarà. Lo so che vi interessa, ma io devo forzare voi a pensare solo alla partita di domani"."Paulo Dybala si è allenato con continuità, sta bene e può giocare”“Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: arrivano le difficoltà e le critiche, lo sapevo e sono stato pronto quando non vincevamo più tutte le partite. Mi hanno dato delle conferme su di me e su ciò che va migliorato. Siamo nel posto giusto e per ora siamo all’altezza. Poi il calcio è complicato: la prossima stagione sarà importante per noi e per creare qualcosa di duraturo”

“Vedere la vedrò di sicuro (ride, ndr). Come ogni partita ci sono sempre degli addii, io devo pensare a mandare in campo la squadra migliore. Chiaro che la gara pesa più per l’Empoli, ma noi vogliamo fare più punti possibile anche per continuare il trend del nostro campionato: basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere ed è giusto. Faremo la nostra partita. Onestamente, è difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare degni, ci sono aspetti positivi”.

“Giocare una finale è diverso rispetto a due gare. L'Atalanta è stata più brava e con più energia, hanno avuto un percorso più lineare e in crescendo. Per noi è stata una stagione travagliata, con rincorse, forse un turno in più in Europa. Loro sono fatti fisicamente e a livello di rosa per tenere botta ovunque e contro tutti. Giocano insieme da tanti anni e con lo stesso allenatore, si sono trovati in questa situzione più volte di noi. Sarà una sfida replicare quanto fatto da loro, adesso hanno anche tanti soldi e tanta esperienza”.

- “Spina non viene, sta rientrando, ha bisogno di tempo. Baldanzi ha dato grande disponibilità, è pronto e a disposizione. Poi devo fare le mie valutazioni, che possono essere tattiche, fisiche e psicologiche”"Marash l’ho avuto poco e lo valuteremo, è un giocatore ben voluto dai compagni. Lo valuteremo come tutti. Le parti da rinforzare? Presto, il calciomercato nasconde opportunità positive o negative a cui devi far fronte. Ancora non lo sappiamo”