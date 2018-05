Ieri De Rossi è stato ospite speciale nel dopo partita di Sky. Ecco le sue parole su presente e futuro: “Servirà un mercato perfetto. Quest’anno abbiamo fatto qualcosina in più di quello che pensavamo fosse possibile in Champions e ci resta un pizzico di rammarico. Più di qualcosina in meno in campionato invece, che è poi quello che siamo convinti sia l’obiettivo più alla nostra portata e potremmo provare a scucire ai ragazzi che stanno festeggiando”.

Sul cammino in Europa: “Il mercato conta, sono in difficoltà a parlarne perché non è il mio ruolo e non vorrei deresponsabilizzare troppo noi. Il mercato incide, la potenza economica della Juventus può permetterle di avere qualche piccola pecca sotto il punto di vista del gioco e qualche infortunato. Oggi è entrato Douglas Costa a 20′ dalla fine. Hanno un arsenale mostruoso, noi non dobbiamo sbagliare niente in campo, fino al 18 agosto bisogna essere perfetti e rinforzare una squadra che è già forte. Quest’anno c’è stato un miglioramento che riconduco tutto all’allenatore e alla società, che sta facendo dei passi in avanti. Ma noi stiamo crescendo, nello spogliatoio la viviamo in maniera diversa. Prima finiva l’anno ed era “me ne vado”, adesso no, c’è gente che sta bene”.

Infine sul suo futuro: “Non so se farò l’allenatore - chiude De Rossi -, sono felice però dei miei ultimi due campionati, quando rivedo le partite sono contento, prima mi dicevo forse è ora (di smettere, ndr). Adesso no”.