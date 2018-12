Morgan De Sanctis, team manager della Roma, è diventato ufficialmente direttore sportivo. Lo si legge sul sito della Figc, dopo che lo stesso ex portiere giallorosso è riuscito a diplomarsi con lode presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, risultando il migliore agli esami finali. Questo il comunicato: “Sono molti i nomi noti del calcio italiano che si sono diplomati dopo aver seguito al Centro Tecnico Federale di Coverciano il corso per Direttore Sportivo. Gli allievi, dopo aver frequentato in aula le 144 ore complessive di lezione che si sono tenute dal 10 settembre fino allo scorso 24 ottobre, hanno superato gli esami finali, comprendenti anche la discussione di una tesi. Il team manager della Roma, Morgan De Sanctis – già allievo in questa stagione al Master per allenatori UEFA Pro – si è diplomato ottenendo la lode”.