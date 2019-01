L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Entella: "Non saranno sicuramente convocati Manolas ed El Shaarawy, e devo valutare un po' la condizione di Florenzi. Dzeko o Schick in attacco? Sto valutando chi far giocare, ad oggi sono al 50%". Oltre alla conta degli infortunati, a cui si aggiungono Mirante e Nzonzi, il tecnico giallorosso ha parlato dell'importanza di questa competizione: "Lo scorso anno in Coppa Italia abbiamo fallito per tanti motivi, però sono dell'idea che in ogni competizione bisogna ambire a fare meglio e i ragazzi devono capire che per noi questa è una competizione molto importante".