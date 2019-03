L’esperienza di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma è agli sgoccioli. E già domani potrebbe terminare in caso di risultato negativo col Porto. In città però sta circolando anche la voce che il tecnico potrebbe dimettersi pure in caso di risultato positivo. Secondo quanto riportato da Centro Suono Sport, Eusebio Di Francesco domani sera si dimetterà a prescindere. Una scelta maturata dopo il derby a causa pure dei comportamenti di qualche singolo calciatore. Il tecnico si sente ormai abbandonato da società e squadra, così potrebbe annunciare l'addio magari con rimpianto, visto che potrebbe centrare per il secondo anno di fila la qualificazione ai quarti di Champions.



SOSTITUTO - Il favorito come sostituto per la panchina della Roma al momento è Christian Panucci, che potrebbe liberarsi dalla Federazione albanese nelle prossime ore e acceterebbe il ruolo di traghettatore. In attesa però c'è pure Paulo Sousa che ha messo in stand by l'offerta del Bordeaux.