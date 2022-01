Amadou Diawara torna a Roma, e a meno di sorprese ci resterà almeno fino a giugno. Tra oggi e domani a Trigoria è previsto un incontro con il procuratore Daniele Piraino e probabilmente lo stesso Diawara. Un ultimo tentativo per capire se c’è uno spiraglio per la cessione già a gennaio. Difficile. Venezia, Cagliari, Sampdoria e Fulham restano alla finestra con poche speranze. Svanite le piste Torino e Valencia, che se non altro potevano avvicinarsi ai 2,2 milioni più bonus fino al 2024 che percepisce il centrocampista nella capitale. In caso di (improbabile) cambiamento di idea allora Pinto si butterebbe a capofitto su un possibile colpo last minute. In stand-by resta Xhaka mentre si sono allontanati ormai Kamara e Ndomebele