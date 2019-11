Diawara contro il Brescia è tornato a giocare dal primo minuto dopo l’infortunio al ginocchio. Una buona prestazione quella dell’ex Napoli, così come per la Roma che vince dimenticando le due sconfitte con Gladbach e Parma.Queste le parole del mediano guineano a Roma Tv a margine dell’evento “A scuola di tifo”:“Sicuramente abbiamo fatto una bella prestazione domenica, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo rivisto la partita e gli errori che abbiamo fatto, cerchiamo di migliorare. Giovedì sarà una partita importante, contro una squadra forte, dobbiamo prepararla al meglio. Il ritorno degli infortunati è importante per dare più scelta al mister“.