Paulo Fonseca è pronto ad abbracciare i suoi due rinforzi per il centrocampo della Roma. Domani, infatti, alle 8.30 del mattino Amadou Diawara e Jordan Veretout sono attesi a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Il centrocampista ex Napoli è già stato annunciato ufficialmente dalla Roma, mentre per il francese il programma prevederà poi la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi prima dell'annuncio ufficiale. L'accordo con la Fiorentina è stato trovato ieri.