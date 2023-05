La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il lancio della nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione 23/24. "Io sono la Roma", questo lo slogan scelto dal club giallorosso che ha intrapreso anche una politica di premura contenendo al massimo i rialzi dei costi per i settori popolari come le curve, i distinti e parte della Tribuna Tevere in fase di prelazione. La prima fase di vendita inizierà domani (17 maggio) alle ore 11 e proseguirà fino alle 16 dell'8 giugno prossimo. La conferma del proprio posto sarà possibile fino alle 14:59 del 30 maggio dopodiché i posti liberi in Curva Sud, saranno messi a disposizione di tutti gli altri abbonati nei diversi settori. Dalle ore 16 del 9 giugno invece partirà la vendita libera.