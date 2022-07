L’acquisto di Paulo Dybala ha fatto salire l’entusiasmo di una piazza – quella giallorossa – già euforica dopo la vittoria dell’ultima Conference League. L’argentino rinforzerà il reparto offensivo della Roma, ma Josè Mourinho chiede, oltre a Nemanja Matic, altri rinforzi anche in mezzo al campo. Secondo i betting analyst il favorito è il regista del Sassuolo Maxime Lopez, con l'arrivo nella Capitale offerto a 4 volte la posta. Più attardato invece lo svizzero in forza all’Arsenal Granit Xhaka, già nel mirino del club capitolino la scorsa estate, in quota a 6, mentre salgono a 7,50 l’olandese del Bologna Jerdy Schouten e il polacco del Napoli Piotr Zielinski, giocatori con qualità differenti ma che sicuramente aumenterebbero la qualità nel centrocampo dello Special One.