Veni, vidi, vici. E forse pure emero (compro). La Roma dopo la vittoria roboante di Bergamo potrebbe mettere a segno anche un colpo di mercato ai danni dell’Atalanta. Tiago Pinto e Josè Mourinho hanno messo, infatti, gli occhi su uno dei giocatori più importanti della Dea: Remo Freuler. Lo svizzero è in scadenza di contratto nel 2022, il rinnovo al momento appare piuttosto difficile e Gasperini è destinato a perderlo in estate. Lo svizzero, dopo 7 anni di nerazzurro, sta valutando altre offerte. Tra queste c’è quella della Roma che ha ha allacciato i primi contatti con l'entourage del classe ’92.



STRATEGIA - L’obiettivo è averlo entro la prossima estate a parametro zero, ma per battere la concorrenza formata pure dal Napoli, si tenterà di offrire una somma da 10 milioni all’Atalanta per averlo già a gennaio. L’avversaria maggiore per la Roma resta comunque proprio la società di Percassi che proverà a offrire il rinnovo a Freuler puntando anche sull’opzione per il rinnovo annuale fino al 2023. Chissà che la prova di Zaniolo e compagni ieri non abbia però fatto cambiare idea allo svizzero.