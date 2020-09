L’arrivo di Kumbulla, riduce le speranze di prendere anche Smalling. Se arriverà un altro difensore, sarà probabilmente low cost. Un altro giovane oppure un profilo come quello che è stato offerto nelle ultime ore. Si tratta di Nacho Fernandez, accostato già in altre occasioni al club giallorosso. Arriva da una stagione a dir poco turbolenta: a ottobre ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio e dopo il lockdown s’è fermato di nuovo per una lesione muscolare al retto femorale destro. Lo riporta il Messaggero.