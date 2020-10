La Roma sfida il Cska Sofia all’Olimpico per consolidare il primo posto nel girone a di Europa League. Come nella gara d’esordio a Berna, Paulo Fonseca sceglie la via del turnover massiccio, così da concedere un po’ di riposo a chi ha giocato di più. Largo alla colonia spagnola, con Mayoral a guidare l’attacco al posto di Dzeko e Perez alle sue spalle (ha recuperato dalla tonsillite). Gonzalo Villar sarà al centro del campo affiancato da Cristante. Ballottaggio tra Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti. In difesa la certezza è il ritorno di Chris Smalling, mentre ai suoi lati Fazio, Jesus, Ibanez e Kumbulla si contendono due maglie. Confermata la squalifica a Mancini, che tornerà nella quarta giornata.