Non solo De Rossi, quella di domenica, probabilmente sarà l'ultima partita in giallorosso anche per Edin Dzeko. L'attaccante dovrebbe finire nell'Inter di Conte e la Roma, ufficiosamente il ds Petrachi è già a lavoro per portarsi dal Torino il Gallo Belotti. Lo scrive Il Messaggero, che mette in maniera defilata anche l'ipotesi Kruse del Werder Brema.