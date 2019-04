Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero parla del futuro per il ruolo di ds della Roma. Dopo l'addio di Monchi, varie sono le ipotesi che vanno dalla coppia Massara-Totti a Massara-Campos. Quest'ultimo, però, non sarebbe ben visto dalla tifoseria a causa delle dichiarazioni pro-Lazio fatte di recente. Sostiene inoltre il quotidiano romano come l'arrivo di Campos sarebbe propedeutico per un arrivo in panchina di Jardim, attuale tecnico del Monaco.