Brutte notizie in casa Roma. Nell'ultimo giro di tamponi effettuati dal club giallorosso, due giocatori sono risultati positivi al Covid-19: entrambi, sono centrocampisti e vaccinati, con la società che, prima di confermare, ha effettuato un altro giro di tamponi molecolari per tutta la squadra, per accertare le positività ed escludere eventuali falsi positivi, con l'esito dei test è atteso a breve.



SI ATTENDE COMUNICATO UFFICIALE - Al momento la Roma non ha reso noti i nomi dei calciatori: si attende ovviamente un comunicato ufficiale o magari l'annuncio di Mourinho in conferenza. Tra di loro dovrebbe esserci anche un calciatore titolare.