Manca sempre meno al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. C'è un quesito che in questi giorni ha tenuto svegli i tifosi. Come sta Dybala? L'argentino ha giocato qualche minuto della gara d'andata, poi Mourinho ha preferito non convocarlo per il match contro il Bologna andato in scena ieri. Paulo ieri è stato immortalato da El Shaarawy insieme a Smalling e Llorente, tutti in via di recupero da veri infortuni. Oggi, la Joya non era presente all'allenamento di gruppo seguito da vicino da Tiago Pinto. In palestra sono rimasti anche Smalling ed El Shaarawy per un lavoro personalizzato. Domani si capirà se potranno partire o meno per la trasferta in Germania. In campo sono scesi quelli che hanno giocato poco o nulla ieri a Bologna tra cui Mancini, Matic, Pellegrini e Spinazzola. Il resto del gruppo ha lavorato in palestra.