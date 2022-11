Non solo Karsdorp e Abraham. Ieri Mourinho se l'è presa anche con Dybala. "Non so se Paulo ci sarà contro il Torino. Difficile da dire, non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare al Mondiale". Come a dire: in fondo a noi della Roma cosa dovrebbe interessare? Dunque anche per La Joya pochi sconti. Paulo dopo l'infortunio delle scorse settimane, continua a lavorare a Trigoria, e tra oggi e domani dovrebbe farlo in gruppo con l’obiettivo (appunto) di tornare a disposizione a un passo dal Qatar. "È ovvio che i giocatori che vanno al Mondiale in questa settimana, soprattutto nell'ultima partita, hanno la testa più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di lui, se potessi scegliere lo vorrei col Torino" punge Mourinho.