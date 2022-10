Ha esultato sui social, poi si è sentito con alcuni compagni. Paulo Dybala ha iniziato il conto alla rovescia, soprattutto per il Mondiale. L'argentino ha sposato un tipo di terapia a cui si sono sottoposti gente come Rafa Nadal, Tiger Woods, Kobe Bryant, in attesa della nuova risonanza che farà nel fine settimana. Se su quest’ultimo fronte è Walter Samuel, vice del c.t. Scaloni, a tenere i contatti con Trigoria e Mourinho in particolare, nella casa romana di Dybala sono arrivati anche i genitori della fidanzata, Oriana Sabatini, il cui papà Osvaldo è il fratello di Gabriella, indimenticabile campionessa di tennis argentina.