Lacrime di rabbia per Paulo Dybala poco dopo la metà del primo tempo della sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, a Rotterdam contro il Feyenoord: subito una tegola per José Mourinho, che dopo appena 24 minuti perde l'argentino, accasciatosi sul campo dopo aver lamentato un fastidio muscolare all'adduttore. L'ex Juve è stato costretto a uscire, al suo posto dentro Stephan El Shaarawy.



I MATCH A RISCHIO - Ora sarà da valutare l'entità dell'infortunio, anche in vista dei numerosi impegni che attendono la formazione giallorossa nelle prossime settimane: domenica c'è l'Udinese allo stadio Olimpico, poi il ritorno di Europa League contro gli olandesi e, a seguire, la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.