Dybala e Mourinho sorridono. La Joya infatti è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi in campo contro il Feyenoord. Il provino di questa mattina è andato bene, non ha sentito dolore all’adduttore della coscia destra e tutto lascia pensare che giovedì partirà titolare. Dybala, uscito al 23' della gara d'andata per un risentimento, ha testato le sue condizioni nell’allenamento di questa mattina, il penultimo in vista della gara contro gli olandesi valida per l’accesso alla semifinale di Europa League.