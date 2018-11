Edin Dzeko osservato speciale del Real nel match tra Spagna e Bosnia. Secondo quanto riportato dal portale AS, emissari del Real Madrid sono presenti all’Estadio de Gran Canaria di Las Palmas per visionare l’attaccante della Roma, prossimo rivale dei Blancos in Champions League, ma anche per monitorarlo in vista della prossima finestra di mercato.



ATTACCANTE 'TAMPONE' - Il club di Florentino Perez infatti starebbe cercando un attaccante per rinforzare il reparto, e la soluzione Dzeko farebbe da ‘tampone’ fino a giugno, in vista di un grande colpo.