Edin Dzeko è in attesa di un incontro tra il suo agente e Tiago Pinto per saperne di più sul proprio futuro. L'aria è positiva vista pure la voglia di istant team di Mourinho. Il Vertice però potrebbe anche portare, fra le varie ipotesi, ad una risoluzione tra il centravanti ex Manchester City ed il club di Trigoria. In tal caso Juventus e Milan si inserirebbero nella corsa per accaparrarselo oltre al Fenerbahche.