Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista al Match Preview giallorosso in vista della sfida casalinga contro il Genoa: "Se mi sento a casa? Non è la prima volta che lo dico, mi sento così, la mia famiglia si sente così, soprattutto mia moglie, soprattutto i figli che sono nati qui a Roma. Ultimamente quando siamo stati in vacanza, mia figlia Una diceva "andiamo a casa a Roma"".