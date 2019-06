Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter, e di conseguenza lontano dalla Roma che ha provato a trattenerlo inutilmente nelle ultime settimane. Non basterà, però, il solo Schick per sostituire l’attaccante più prolifico dell’era americana. Per questo Petrachi è alla ricerca del dopo Dzeko, contando però su un budget sui 25-30 milioni. Ecco le candidature





ANDRE’ SILVA - Fa parte della scuderia Mendes (che Paulo Fonseca conosce molto bene) ed è in cerca di rilancio dopo un promettente inizio stagione col Siviglia. Il portoghese è tornato al Milan ma difficilmente resterà. Si è vociferato di uno scambio di prestiti con Schick, ma potrebbe trattarsi pure di una trattativa slegata.





LLORENTE - Ha 34 anni ed è probabilmente al suo ultimo contratto. Lo spagnolo, protagonista nella rincorsa del Tottenham alla Champions sfumata al fotofinish, è in scadenza e può essere preso a parametro zero. Il suo arrivo servirebbe anche per fare da chioccia a Schick atteso forse alla sua ultima chance in giallorosso.

SOGNO BELOTTI - Visto il budget della Roma quello del Gallo sembra destinato a restare un sogno. Il suo nome, però, è in cima alla lista di Petrachi che lo portò proprio al Torino. Ci vogliono, però, almeno 50 milioni per convincere Cairo a lasciarlo partire. Al momento è una pista difficilmente percorribile.





ALTRE PISTE - Da Fonseca (o De Zerbi) potrebbe arrivare una nuova candidatura. Piace per esempio Trincao del Braga così come Sarr del Rennes. Nell’attesa la Roma nei preliminari di Europa League potrebbe affidarsi a Defrel di ritorno dalla Sampdoria. Nell’agenda di Petrachi c’è pure Inglese che però sembra destinato ad entrare nell’affare che potrebbe riportare Zapata al Napoli. Piccole chance pure per Muriel che non sarà riscattato dalla Fiorentina. Il suo nome è stato accostato alla Sampdoria, ma il club giallorosso ci sta pensando seriamente.