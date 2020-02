Dzeko cerca il riscatto in Europa e punta ai 102 gol di Montella. Domani col Gent il bosniaco sarà ovviamente titolare. ​"Non esistono gare facili, tutti si aspettano che gli attaccanti risolvano le partite. Ci sono abituato a questa pressione“, ha detto ieri Edin al sito dell’Uefa. Parlando della sua nazionale (“Dopo il Mondiale brasiliano, arrivare all’Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta nella mia carriera“, ha detto ancora), ma spendendo parole che possono valere oro anche per il club.