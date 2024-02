Roma, è allarme hooligans del Feyenoord nonostante il divieto

Massima allerta già da oggi per il possibile arrivo nella Capitale di alcune centinaia di ultrà del Feyenoord che nonostante il divieto di trasferta potrebbero cercare di entrare allo stadio Olimpico per assistere al match di ritorno di Europa League domani contro la Roma. Del rischio di presenze di tifosi olandesi oggi e domani si parlerà nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in programma questa mattina in Prefettura. Presidi comunque delle forze dell'ordine, coordinate dalla Questura, non solo ai tornelli dell'Olimpico, ma anche in centro, soprattutto nei pub, a ridosso di via Cavour e del Colosseo e nelle piazze (è ancora vivo il ricordo della distruzione della Barcaccia a Piazza di Spagna). Il timore è che ci possano essere incroci pericolosi con le frange estreme del tifo giallorosso, annunciati sui social.