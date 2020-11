Mentre la Roma prosegue la ricerca del profilo ideale per riempire la casella nel suo organigramma alla voce del direttore sportivo, il nuovo proprietario Dan Friedkin è ancora alle prese con la vertenza nei confronti dell'ex ds Gianluca Petrachi, licenziato per giusta causa nel corso della passata stagione.

Si è svolta ieri, alla presenza dei rappresentanti dello studio legale Tonucci - che difende gli interessi della Roma - e degli avvocati Paolo Rodella, Sara Agostini e Filippo Aiello, che curano quelli di Petrachi, la prima udienza in Tribunale per decidere le conseguenze della prematura interruzione del rapporto di lavoro.



Il dirigente salentino ha intentato causa alla sua ex società e ha avanzato una richiesta risarcitoria di 5 milioni di euro. Al momento, sono risultati vani i tentativi del giudice di trovare un accordo tra le parti, che si riaggiorneranno a fine novembre.