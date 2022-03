Il centrocampista del Rennes Bourigeaud, classe 1994, è finito nel mirino di Pinto. Secondo quanto riporta il sito Le10sport.com la Roma è interessata al calciatore. Derby di mercato, anche la Lazio è sulle tracce del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023. Lascerà il Rennes, ha deciso di non accettare la proposta per il rinnovo della società francese. Altra sfida tra le due squadre della capitale oltre a quella per Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte.