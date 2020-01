Nuovo colpo di scena nel mercato della Roma. E' fatta, infatti, per il passaggio di Alessandro Florenzi al Valencia. Cambia la formula dell'operazione: il terzino si trasferirà in Liga in prestito secco fino a giugno e non con l'obbligo di riscatto come paventato nelle ultime ore. Con questa formula, dunque, Florenzi tra cinque mesi tornerebbe a Trigoria a meno di un rilancio del Valencia, ma intanto punta a giocare titolare nella Liga anche per guadagnarsi il posto all’Europeo. Già stasera il terzino è atteso in Spagna.