Troppo grande il divario tra Roma e Tor Sapienza. ​La prima amichevole, a porte chiuse, della squadra di Fonseca contro una squadra appena salita in serie D ha detto poco sull’evoluzione del gioco di Fonseca dopo 10 giorni di ritiro, ma che ha evidenziato la grande verve del portoghese che ha “educato” e redarguito diversi elementi della rosa (su tutti Nzonzi) durante tutta la partita. Il primo tempo si è chiuso 5-0. Oltre a Perotti da evidenziare la doppietta di Schick e il buon impatto di Spinazzola (autore della terza rete) mentre Pau Lopez non è stato mai impiegato. La Roma ha fatto girare spesso palla, giocando con pazienza senza alzare troppo ritmi fisiologicamente bassi visti i pochi allenamenti e il grande caldo. Nella ripresa (più brillante) dentro Fazio, Dzeko, Florenzi, Cristante e Kolarov (il serbo tra i migliori). Risultato finale: 11-0 con le reti di Under, Dzeko, Antonucci (tripletta) e Florenzi (doppietta).