Montiel piace a tanti, pure alla Roma. Come riporta il quotidiano online Olè, il Betis Siviglia era la squadra che più di tutte si era fatta avanti per il terzino del River, sul quale, però, ci sarebbero anche Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri, per il momento, avrebbero fatto solo dei sondaggi telefonici. Ulteriori aggiornamenti potrebbero esserci dopo il cessato allarme da Covid-19, ma una cosa è certa: il calciatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Non mancano gli interessi in Premier League come quelli di West Ham e Crystal Palace.