C’è una Roma senza Alisson e con Alisson, ma soprattutto c’è un mercato con o senza il portiere della Seleçao. Per ora Monchi e lo stesso Pallotta hanno promesso di tenere il pezzo da novanta a Trigoria, ma di fronte a un’offerta che superi quella cifra (i 90 milioni appunto) nessuno può garantire nulla anche perché a contare potrebbe essere soprattutto la volontà di Alisson. Il Real Madrid, ora senza Zidane che ha sempre difeso Navas, tornerà alla carica. E lo stesso farà il Liverpool. Dopo il Mondiale, quando il prezzo già altissimo di Alisson potrebbe schizzare ulteriormente. A quel punto la Roma potrebbe essere costretta a venderlo e magari reinvestire quei soldi per un paio di rinforzi importanti. Per questo Monchi sta già lavorando all’eventuale dopo Alisson. Ecco i nomi papabili:

LENO: E’ il primo nome della lista in caso di addio del brasiliano. Il portiere del Bayer Leverkusen partirà per il Mondiale ed è da tempo pure nel mirino di Atletico e Napoli. E’ il tipico portiere di scuola tedesca: moderno, con pregi e difetti. Reattivo, bravo tra ai pali e coi piedi, ottimo nei riflessi e nelle parate su tiri ravvicinati., ma un po’ deficitario nelle uscite. Leno, 26 anni, piaceva già in tempi passati alla Roma di Sabatini. Era stato trattato nell’estate che portò all’Arsenal per il prestito di Szczesny ma il costo all’epoca era spropositato. Oggi Leno, che sarà il secondo di ter Stegen, può essere preso per 20-25 milioni. E i rapporti con Rudi Völler possono aiutare. Tuttavia l’asta è già iniziata, e bisogna fare in fretta.

PERIN: Era il nome più accostato alla Roma in caso di cessione di Alisson, ma nelle ultime ore la Juve ha mosso passi importanti. Il secondo portiere della Nazionale, però, in caso di chiamata della Roma potrebbe bloccare la trattativa anche perché in bianconero partirebbe come secondo alle spalle di Szczesny. Di sicuro il portiere di Latina lascerà il Genoa dopo anni vissuti tra parate, infortuni e qualche incertezza.

AREOLA: L’ormai imminente arrivo di Buffon lo ha convinto a non rinnovare il contratto col Psg. I francesi quindi dovranno venderlo, e non potranno chiedere una cifra superiore ai 20 milioni. Il portiere di origine filippina (ma nazionale francese, tanto che sarà il secondo dei Galletti al Mondiale alle spalle di Lloris) è considerato uno dei promettenti nel suo ruolo ed ha un fisico gigantesco: 1,95 cm. Anche su di lui si è mosso da qualche tempo il Napoli, ma essendo Raiola suo agente la trattativa potrebbe colorarsi di giallorosso in maniera più semplice.



DONNARUMMA: Altro prodotto della scuderia Raiola. Il mega agente del portiere del Milan ha assicurato che il suo assistito resterà in rossonero “a vita”, ma l’arrivo di Reina e le difficoltà economiche del club potrebbero cambiare le carte in tavola. Pesa, eccome, l’ingaggio da oltre 6 milioni che la Roma non potrebbe sostenere.



TRAPP : Attenzione anche all’altro portiere triste del Psg. Il tedesco ha detto qualche mese fa di voler restare in Francia, ma di fronte un’offerta da “titolare” da parte di una squadra di Champions potrebbe cambiare idea. Arrivato nel 2015 da Francoforte, Trapp non ha però mantenuto le promesse e non fornisce particolari garanzie di rendimento.



LAFONT: E’ considerato il Donnarumma francese, e viste le tante richieste stavolta potrebbe lasciare il Tolosa per una cifra non inferiore ai 20 milioni. Lafont, classe ’99, riesce infatti ad abbinare ad una imponente struttura fisica, 193cm per 73 kg, una grande agilità e reattività tra i pali che gli permette di compiere grandi interventi e parate decisive. Ciò che stupisce di lui, oltre alla spaventosa precocità, è la sua dimestichezza nel gioco con i piedi. Può essere però già pronto per fare il titolare in una squadra da Champions e raccogliere un’eredità così pesante?