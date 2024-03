Roma, è sold out anche senza Mou: 50° dell'era Friedkin, è record

A fare da cornice a Roma-Brighton ci sarà, come accade ormai da oltre due anni, un Olimpico strapieno. Domani, infatti, saranno oltre 64mila gli spettatori che assisteranno all’alla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League, facendo registrare l’ennesimo tutto esaurito alla biglietteria di Trigoria. Un sold out forse più speciale di molti altri considerando che si tratta del cinquantesimo dell’era Friedkin (post pandemia, solo con Frosinone e Genoa non si è registrato il pienone). Una dimostrazione d’amore che sancisce come quello che molti avevano identificato come "effetto Mourinho" sia in realtà l’effetto Roma, rimasto saldamente intatto anche dopo l’esonero dello Special One a cui va comunque riconosciuto il merito di aver restituito entusiasmo alla piazza. In arrivo oggi anche 3500 tifosi del Brighton.